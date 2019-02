Volldigitalisierung bis Mitte 2019 nahezu abgeschlossen

Der Umstieg im Kabel von analog auf digital geht in seine letzte Phase. Ein Großteil der Kabelhaushalte wurde bereits im Jahr 2018 auf digitalen Empfang umgestellt.



Im Sommer 2019 soll der Umstellungsprozess bundesweit nahezu abgeschlossen sein. Das Ende des analogen Kabelfernsehens rückt damit immer näher.



Schwerpunktregionen für den Kabel-Umstieg bis April 2019 werden insbesondere Teile von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen sein. Hier wird es in den nächsten Wochen diverse Umstellungstermine geben. Auch in einigen Metropolen stehen noch Termine an: In Hamburg etwa schalten die Kabelnetzbetreiber PŸUR, Wilhelm.tel und Willy.tel bis Ende Februar um. In Berlin liegen die Umstiegstermine für PŸUR-Kunden in der zweiten Märzhälfte.