"Volle Kanne" feiert 18. Geburtstag

"Volle Kanne" wird erwachsen - das ZDF-Vormittagsmagazin wird mit einer etwas anderen Ausgabe Geburtstag feiern. Die Jubiläumsausgabe widmet sich ganz dem Thema Volljährigkeit.



Kommende Woche feiert das Servicemagazin "Volle Kanne" seinen 18. Geburtstag. Am Mittwoch, den 30 August, ab 9.05 Uhr begrüßt Moderator Ingo Nommsen die ZDF-Zuschauer wie immer mit Service, Prominenz und ausnahmsweise reichlich Geburtstags-Unterhaltung.