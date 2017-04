Volle Ladung Wrestling ab April auf ProSieben Maxx

Zusätzlich zu dem Format "Smackdown" hat ProSieben Maxx jetzt auch die Sendung "Raw" im Angebot. Dazu gibt es ein Spezial mit Highlights des Mega-Events "Wrestlemania 33".



"WWE Raw" ist ab dem 5. April um 22.30 Uhr auf ProSieben zu sehen. Bisher lief die wöchentliche Sendung auf Tele 5. Der Spartensender bietet nun exklusiv die Inhalte der WWE im Free-TV an. Er überträgt außerdem regelmäßig das Format "Smack Down".