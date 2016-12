Volles Wintersport-Wochenende bei "ZDF Sportextra"

Im ZDF startet ab Freitag eine voll gefüllte Wintersport-Berichterstattungs-Tour. Sie führt unter anderem vom Biathlon in Slowenien über das Skispringen in Norwegen zum Rodeln nach Kanada.

"ZDF Sportextra" widmet sich am Wochenende ganz dem Wintersport in seinen verschiedenen Variationen. Die Berichterstattung ab Freitag um 14 Uhr führt das ZDF zunächst ins slowenische Pkljuka, wo live vom 7,5 Kilometer Sprint der Biathletinnen. Gleich darauf zeigt das ZDF die Zusammenfassung vom Ski-Cross-Weltcup in Val Thorens.