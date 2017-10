Volleyball Bundesliga der Frauen: Sport1 trumpft auf

Als Zuhause vieler Sportarten verschreibt sich Sport1 auch dem Volleyball der Frauen und zeigt die Bundesliga mit ausgewählten Partien in dieser Saison live im TV. Der Startschuss fällt mit der Partie des SSC Palmberg Schwerin gegen die Roten Raben Vilsbiburg.



Auch in dieser Saison überträgt Sport1 wieder den Spitzensport schlechthin, darunter auch die Volleyball-Bundesliga der Frauen, die mit ihren spannendsten Partien live im Free-TV übertragen wird. Am kommenden Mittwoch, den 18. Oktober, treten zum Auftakt der deutsche Meister SSC Palmberg Schwerin und die Roten Raben Vilsbiburg gegeneinander an. Die Liveübertragung läuft ab 19-00 Uhr bei Sport1, kommentiert wird die Partie von Dirk Berscheidt.