Volleyball Weltmeisterschaften bei Sportdeutschland.TV

Die DOSB New Media GmbH, Betreiberin des Online-Portals Sportdeutschland.TV, hat sich im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit IMG Germany die Exklusiv-Rechte an den Übertragungen der Volleyball-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen 2018 gesichert.



Start in die WM-Übertragungen ist der 9. September mit den Eröffnungsspielen der Männer zwischen Italien und Japan sowie Bulgarien und Finnland. Das Finale findet am 30. September in Turin statt.