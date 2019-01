Volvos Polestar 2 erstes Auto mit Googles nativem Android Auto

Das erste vollelektrische Fahrzeug von Volvo soll als erstes Auto mit Googles nativem OS Android Auto an den Start gehen. Mit einer Ladung soll es ungefähr 480 Kilometer zurücklegen und genauso viel wie ein Tesla-Modell 3 kosten.



Die futuristische Performance-Marke Polestar von Volvo veröffentlichte diese Woche einen ersten Teaser für ihr zweites Autos. Der Polestar 2 wird das erste rein elektrische Auto von Volvo sein. Es wird außerdem das erste Auto sein, das die native Version von Android Auto von Google an Bord hat, wie The Verge berichtet.