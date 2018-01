Vom TV ins Internet: Online-Poker im deutschen Markt

Bereits seit Jahren lässt sich in Deutschland eine wachsende Begeisterung für Online-Poker beobachten. Das Spiel um fiktives oder echtes Geld verbreitet sich rasant in Deutschland - mit Übertragungen im TV, Filmen zum Thema Poker sowie immer mehr Online-Poker-Anbietern.



Besonders seit dem Poker-Boom 2003 steigt der weltweite Online-Poker-Markt stetig an und erreicht inzwischen einen Wert in Milliardenhöhe. 2003 schaffte es Amateurspieler Chris Moneymaker im World Series of Poker (WSOP) Turnier als Gewinner hervorzugehen und ganze 2,5 Millionen Dollar abzuräumen. Weltweit schoss die Begeisterung für Poker anschließend in die Höhe und auch die Anzahl an Online-Poker-Anbietern wuchs. Während der Hype zu dieser Zeit auch in Deutschland ankam, wurde die Poker-Begeisterung 2011 erneut angeheizt, nachdem deutscher Pokerspieler Pius Heinz die WSOP gewann.



Durch Online-Casinos bzw. Online-Pokerräume wird Interessierten der Zugang zu Poker deutlich erleichtert, da sie hier auf einfache Weise mithilfe von Tutorials die Regeln lernen, zunächst mit Spielgeld üben können und zudem eine weitestgehende Anonymität gegenüber den anderen Spielern besteht. Die Hemmschwelle sich an Poker zu probieren ist somit deutlich gesunken und hat vielen Menschen die Türen zum Poker geöffnet. In Deutschland wurden bei einer Erhebung 2013 insgesamt über 350.000 Online-Poker-Spieler gezählt. Am weltweiten Gesamtmarkt für Online-Poker belegt Deutschland nach einer Studie der Universität Hamburg damit hinter Russland und Frankreich den dritten Platz. Insgesamt über 8% aller Online-Poker-Spieler kommen somit aus Deutschland.