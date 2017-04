Vom TV ins Netz: Fast jeder Dritte nutzt TV-Streamingdienste

Vor einigen Jahren waren Streamingdienste im Stil von Amazon Prime Video oder Netflix in Deutschland noch fast unbekannt. Mittlerweile gehört ihre Nutzung bei vielen Menschen aber zum Alltag.



Fast jeder Dritte in Deutschland nutzt im TV bisher Streamingdienste. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov veröffentlichte. Dabei gaben 28 Prozent der Befragten an, Filme, Serien oder Dokumentationen bei Netflix und Co. anzuschauen.

Netflix und Amazon: starke Marken im weltweiten Mediengeschäft