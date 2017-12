Von Bosbach bis Gosling: Besondere Fernsehmomente 2017

Fernsehen liefert Unterhaltung und Information in einem endlos erscheinenden Fluss. Aber es gibt immer auch Momente, die herausragen. In 2017 waren es mehrfach Menschen, die vor laufender Kamera überraschend auftauchten oder einen Abgang machten.



Zwischen Comedy und Krimi, neuen Serien und neuen Staffeln, Quotenrennern und Dutzendware gab es 2017 etliche bemerkenswerte Fernsehereignisse, die in Erinnerung bleiben und vielleicht nicht so bald wieder kommen. Das eine oder andere hoffentlich nie wieder. Eine kleine Auswahl.



Die Oscar-Verleihung ist immer auch ein Fernseh-Event. Aber 2017 galt das vor allem wegen einer peinlichen Panne: Als der wichtigste Filmpreis der Welt Ende Februar verliehen wurde, in Deutschland live übertragen bei ProSieben, kam es zu einer folgenreichen Verwechslung. Die Schauspieler Warren Beatty und Faye Dunaway hatten einen falschen Umschlag bekommen und verkündeten deshalb das Musical "La La Land" als Gewinner in der Königskategorie bester Film. Aber der sollte es gar nicht sein, sondern das Film-Drama "Moonlight". Moderator Jimmy Kimmel war nicht der einzige, der sich für den groben Schnitzer entschuldigen musste. Der falsche Umschlag der 89. Oscar-Verleihung hat jedenfalls Fernsehgeschichte geschrieben.



Pannen wirken manchmal inspirierend. In diesem Fall auf Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Die beiden TV-Komiker legten nur rund eine Woche später Steven Gätjen rein - und nicht nur den. Gätjen moderierte Anfang März die Gala zur Verleihung der Goldenen Kamera in Hamburg. Einen Preis für den besten internationalen Film sollte dort "La La Land"-Hauptdarsteller Ryan Gosling bekommen. Tatsächlich erschien ein Mann im Smoking auf der Bühne, der ein bisschen wie Gosling aussah. Er sagte auf Englisch: "Ich bin Ryan Gosling. Und ich widme diesen Preis Joko und Klaas." Viele Zuschauer waren verwirrt, Steven Gätjen auch. Joko und Klaas lachten sich ins Fäustchen - und das gleich noch einmal, als sie in ihrer nächsten Sendung "Circus HalliGalli" erklärten, wie sie das Gosling-Double in die Gala geschmuggelt haben.