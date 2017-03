Von Comedy bis Science Fiction – die Frühlingspremieren auf ONE

Gleich fünf Deutschlandpremieren werden im Frühjahr auf dem ARD-Sender ONE zu sehen sein. Darunter der Sci-Fi-Klassiker "Doctor Who" oder die BBC-Serie vom Bestsellerautor Nick Hornby "Love Nina".



Ab dem 24. März können die Zuschauer von ONE die britische Bestselleradaption "Love Nina" erleben. Hierin geht es um das 20-jährige Landei Nina (Faye Marsay). Es kommt als Kindermädchen in den Londoner Künstlerhaushalt der Lektorin Georgia (Helena Bonham Carter). Ihre erfrischende Unbedarftheit trifft auf die großstädtische Freizügigkeit. Grandiose Dialogkomik und tiefe Abgründe kennzeichnen diese Dramedy aus der Feder Nick Hornbys ("High Fidelity").