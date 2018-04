Von Israel bis Rom: Der 101. Giro d'Italia live bei Eurosport

Bei der ersten großen Rundfahrt im Radsportjahr 2018 müssen die Fahrer insgesamt 3.562 Kilometer zurücklegen. Eurosport ist von diesem Wochenende an live dabei.



Die Radsport-Elite kämpft bei der diesjährigen Austragung des Giro d’Italia zum 101. Mal um das Rosa Trikot, das so genannte "Maglia Rosa". In 21 Etappen müssen die Profi-Radfahrer die gut dreieinhalbtausend Kilometer überwinden. Eurosport überträgt die komplette Reise live im Free-TV.