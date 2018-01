Von Mitteldeutschland in die Welt: Neue Wochenserien im MDR

Zwei neue Wochenserien zeigt der MDR nächste Woche. Bei "MDR um zwei" startet Montag "Made in Mitteldeutschland" und bei "MDR um vier" "Der starke Osten". In beiden Fällen werden Firmen vorgestellt, die es teilweise bis an die Weltspitze geschafft haben oder besonders innovativ sind.



Im MDR wird Zuschauern vom 8. bis 12. Januar ein Einblick in mitteldeutsche Betriebe gewährt. In der Sendung "MDR um 2" läuft dann die Serie "Made in Mitteldeutschland". Jeden Tag soll eine Firma vorgestellt werden, die es mit einer guten Idee von Mitteldeutschland aus bis zur Weltspitze geschafft hat.