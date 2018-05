Von ProSieben zu Sixx: "This Is Us" wandert ins Spartenprogramm

Die Dramedy-Serie "This Is Us" läuft künftig nur noch beim Frauensender Sixx. ProSieben hat die neuen Folgen aus dem Hauptprogramm verbannt.



Die neuen Folgen von "This Is Us - Das ist Leben" sind ab Mitte Juli beim Spartensender Sixx zu sehen. Zuvor hatte die Serienmischung aus Comedy und Drama noch seinen Platz im Hauptprogramm, das gilt aber nicht für die neuen Folgen. Obwohl die NBC-Serie mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichnet wurde, läuft es für sie hierzulande scheinbar nicht so gut.