Von Sky: Zuwachs für Eurosport-Moderatorenteam

Eurosport verkündet einen Neuzugang im Moderatorenteam. Birgit Nössing wechselt von Sky zu der Discovery-Tochter Sie soll eines der Gesichter der Olympischen Winterspiele 2018 werden.



Sky-Sport-News-Moderatorin Birgit Nössing wechselt zu Eurosport und wird als eines der Sendergesichter bei den Olympischen Winterspielen 2018 live aus PyeongChang berichten. Das verkündete der Sender am Mittwoch. Ihre Premiere am Eurosport-Mikrofon feiert die Südtirolerin schon am 6. Februar bei der Alpinen Ski-WM in St. Moritz. Nössing erweitert dort das deutschsprachige Eurosport-Team.