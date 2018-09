Von Thelen bis Koch: Prominente für Ende der Zeitumstellung

Noch stellen alle EU-Bürger die Zeit im März eine Stunde vor und im Oktober eine Stunde zurück. Damit könnte schon bald Schluss sein. Prominente unterstützen den Vorstoß der EU-Kommission.



Die EU-Kommission bekommt prominente Rückendeckung aus Deutschland für ihren Vorschlag, schon nächstes Jahr zum letzten Mal die Zeit umzustellen. "Eine Super-Entscheidung! Lasst uns wirklich das Leben vereinfachen!", sagte Unternehmer Frank Thelen ("Die Höhle der Löwen") am Mittwochabend beim "Bild100"-Fest in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. "Diese Zeitumstellung hat einfach keinen großen Mehrwert mehr gehabt, aber sie hat uns alle verrückt gemacht."