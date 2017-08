Von UKW-Abschaltung bis Verbot von UKW-Radios – fünf DAB-Fakten

Wird UKW bald abgeschaltet? Soll ein Verkaufsverbot für UKW-Radios kommen? Was bringt die Umstellung auf digitalen Radioempfang? Fünf Fragen und fünf Antworten vom Blaupunkt Audio-Experte Roberto Cataneo.



Wird UKW bald abgeschaltet?



"Bisher existiert kein konkretes Datum zur Abschaltung des UKW-Radioempfangs. Allerdings gab es diesbezüglich diverse Initiativen. Hintergrund ist, dass die Politik die Digitalisierung des Rundfunks fördern und vorantreiben möchte. So hatte die EU-Kommission beispielsweise vorgeschlagen, die analoge Rundfunkübertragung in Europa bis 2012 abzuschalten**. Auch in Deutschland gab es entsprechende Pläne. Ein geplanter Gesetzesentwurf UKW bis 2015 abzuschalten, wurde vom Bundestag allerdings wieder fallen gelassen. Das Vorhaben, den analogen UKW-Radioempfang zu einem festen Termin abzuschalten, ist damit zwar bisher gescheitert, dennoch wird es höchstwahrscheinlich eine Umstellung geben. Voraussichtlich aber nicht vor 2020 oder 2025."