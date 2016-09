Von der "Hobbythek" zur Politik: Jean Pütz wird 80

Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaft in einfachen Worten zu erklären, für den WDR erfand er die "Hobbythek" - dieser Tage feiert Jean Pütz seinen 80. Geburtstag und wird auf seine alten Tage politisch.



Wenn Jean Pütz ins Reden kommt - und das kommt er sehr schnell - dann redet er ohne Punkt und Komma. Über die Wissenschaft, über Politik, über seine Familie - und über sich. Er hat ja auch viel zu erzählen: Der Mann mit dem wuchtigen Schnäuzer, der einst die "Hobbythek" erfand, wird am 21. September 80 Jahre alt.



Die Wissenschaft ist bis heute die Leidenschaft des gelernten Elektromechanikers, der das Abitur nachholte und dann Mathe, Physik und Soziologie studierte. "Mich hat immer die Frage beschäftigt: Wie kann ich Menschen mit einfachen Worten dazu bringen, die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung zu verstehen?" Er sei fest davon überzeugt, dass eine Demokratie nur existieren kann, wenn Menschen informiert und gebildet sind: "Mit dummen Menschen geht die Demokratie unter."