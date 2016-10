Von der Leyen gründet Cyber-Truppe

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den Grundstein für eine Cyber-Armee gelegt, die für den Schutz der Informationsnetzwerke und der Bundeswehr-Waffensysteme sorgen soll.



Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat den ersten Schritt zur Aufstellung einer Cyber-Armee vollzogen. Bei einem feierlichen Empfang im Bendlerblock gründete sie am Mittwoch die Abteilung "Cyber/Informationstechnik" im Ministerium. Im kommenden April soll eine militärische Organisationseinheit folgen, der etwa 13.500 Soldaten und zivile Mitarbeiter angehören werden.