Von der TV-Schauspielerin zur royalen Braut: Meghan Markle

Vor ein paar Jahren war Meghan Markle eine Schauspielerin mit Lifestyle-Blog, die sich nebenbei für Frauenrechte einsetzte. Dann traf sie Prinz Harry - und wurde zur meistgegoogelten Schauspielerin 2017. Nun reißt der Rummel um sie nicht mehr ab.



"Ich bin eine Schauspielerin, Autorin, Herausgeberin meines Lifestyle-Labels "The Tig", eine ziemlich gute Köchin und ich glaube an handschriftliche Briefchen." So beschrieb sich Meghan Markle in der Zeitschrift "Elle" Ende 2016 selbst. Das alles zusammen male "ein ziemlich solides Bild" von ihr. Markle war eine eher mittelmäßig erfolgreiche Schauspielerin, bekannt hauptsächlich aus der Anwaltsserie "Suits".