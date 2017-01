Vor Börsengang: Snapchat führt Universal-Suche ein

Die neue Such-Leiste des sozialen Netzwerkes Snapchat soll es einfacher machen, Kontakte und Inhalte zu finden. Die Universal-Suche ist für Android ab sofort, für iOS in Kürze verfügbar.



Bei Snapchat steht 2017 der Börsengang an, dafür verbessert das soziale Netzwerk seine Such-Funktion. Wie das Online-Portal Techcrunch berichtet, handelt es sich bei der neuen Such-Leiste um eine universelle Lösung. Das heißt, dass zum Beispiel, ähnlich wie bei Google, Vorschläge gemacht werden können. Man benötigt also nicht mehr den konkreten Namen eines Kontakts oder Inhalts, um ihn zu finden.