Vor Kika: Super RTL wieder Marktführer bei Kindersendern

Der ARD/ZDF-Kinderkanal (Kika) kann seine Marktführerschaft in diesem Jahr nicht halten. Von Januar bis Mitte Dezember kam der Kika in der Sendezeit von 6.00 bis 21.00 Uhr bei den 3- bis 13-jährigen Zuschauern nach eigenen Angaben auf einen Marktanteil von 18,8 Prozent. Damit reiht sich der Erfurter Sender wieder hinter dem privaten Konkurrenten Super RTL ein, der bei 20,1 Prozent liegt. "Es ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen", sagte Kika-Programmgeschäftsführer Michael Stumpf der Deutschen Presse-Agentur.