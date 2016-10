Vor Umzug ins Free-TV: Reichweitenzuwachs für Sky Sport News HD

Sky Sport News HD konnte seine Reichweite im vergangenen Jahr weiter ausbauen. Der Pay-TV-Anbieter Sky sieht in dem Wachstum seine Strategie bestätigt, den Sportsender ins Free-TV zu bringen.



Sky Sport News HD ist weiter auf Erfolgskurs. Gegenüber dem Vorjahreswert konnte die Reichweite des Senders um 25 Prozent erhöht werden. Durchschnittlich sehen 640.000 Zuschauer täglich den Sender. Im September 2015 lag die Reichweite noch bei 510.000 Zuschauer pro Tag. Somit stieg die Reichweite des Sportsenders in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich an. Mehr als 75 Prozent der Sky-Sport-News-HD-Zuschauer finden den Sender nach Angaben von Sky gut bzw. sehr gut. Der Marktanteil von Sky Sport News HD liegt inzwischen bei 0,32 Prozent in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren.