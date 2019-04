Vor dem "Game of Thrones"-Finale: Das muss man wissen

"Game of Thrones" gilt als eine der besten TV-Serien der Geschichte. In wenigen Tagen startet die finale Staffel. Wer noch nie eingeschaltet hat, aber trotzdem mitreden will, muss büffeln.



"Game of Thrones" - das sind komplizierte Plots, unzählige Charaktere und verstörende Wendungen. Am Sonntag startet die finale Staffel der Fantasy-Saga in den USA, am Montag in Deutschland. Wer die Serie bisher ignoriert hat, erfährt hier was in den sieben "GoT"-Staffeln passiert ist. Zumindest einiges davon.



DER EISERNE THRON



...steht in der Hauptstadt Königsmund. Wer darauf Platz nimmt, hat theoretisch die Macht über die sieben Königslande auf dem Kontinent Westeros. Aber er lebt auch stets gefährlich. Vor dem Start der Serie erwischt es bereits den «irren König» aus dem Haus Targaryen. Seinen Nachfolger, Ober-Rebell Robert Baratheon, rafft es nach einer Wildschweinjagd dahin. Mit gütiger Hilfe seiner Frau Cersei. Deren Söhne Joffrey und Tommen folgen ihrem Vater. Der eine wird in Staffel 4 vergiftet, der andere springt in Staffel 6 aus dem Fenster in den Tod. Deshalb hat ihre umtriebige Mutter Cersei jetzt die Krone auf. Ihr Motto: "Wenn du das Spiel der Throne spielst, gewinnst du oder stirbst du."