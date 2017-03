Vor dem Wechsel: Alles zum DVB-T2-HD-Umstieg

Ab sofort ist die neue DIGITAL FERNSEHEN im Handel erhältlich. In der neuen Ausgabe zeigt die Redaktion welche Hürden Zuschauer beim Umstieg auf DVB-T2 HD nehmen müssen.

Bild: © Auerbach Verlag

Am 29. März ist es soweit, DVB-T2 HD ersetzt das herkömmliche digitale Antennenfernsehen in vielen Regionen Deutschlands. Vor allem Zuschauer, die bisher terrestrisch ihre Programme bezogen, sind nun zum Handeln aufgerufen. Die bisherige Empfangshardware kann den neuen Übertragungsstandard nicht umgehen und muss somit ersetzt werden. Neue Boxen oder TV-Geräte müssen her. In der aktuellen Printausgabe der DIGITAL FERNSEHEN lesen Sie, welche Möglichkeiten es für den Empfang gibt und in welchen Preisklassen diese zu finden sind. Tests zeigen außerdem welche Hardware besonders überzeugt.



Mit dem Umstieg steigt auch die Kanalvielfalt über den terrestrischen Empfangsweg. Neue, bisher terrestrisch nicht verbreitete Sender starten und das sogar zum Großteil in bester HDTV-Auflösung. Über welche Sender sich die DVB-T2-HD-Nutzer freuen können, wird ebenfalls in der März-Ausgabe des Magazins DIGITAL FERNSEHEN beleuchtet und auch über die entstehenden Zusatzkosten informiert die Redaktion.

Neben dem Empfang von terrestrischen HDTV-Signalen wird auch der Empfang von ultrahochauflösenden Satellitensignalen immer beliebter. In den vergangenen Monaten sind diverse neue Empfänger neu im Handel erschienen, darunter auch die nunmehr dritte 4K-Box des Herstellers Vu+, der damit unangefochtener Spitzenreiter ist. Der Uno 4K muss sich in der Märzausgabe dem kritischen Auge der Tester von DIGITAL FERNSEHEN stellen und zeigen, was in der Box, die mit dem Full-Band-Capture-Tuner ausgestattet ist, steckt.







