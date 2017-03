Vor der Wahl: RTL hofft auf zwei TV-Duelle

Die im Herbst anstehende Bundestagswahl wirft bereits ihre Schatten voraus. Auch die TV-Sender wollen die Politik auf den Bildschirm holen, beim TV-Duell schlägt RTL konkret zwei Ausgaben vor.



Im Vorfeld der Bundestagswahlen im Herbst 2017 haben die einzelnen Parteien und die Kanzlerkandidaten wieder viele Möglichkeiten, für sich und ihre Politik zu werben. Dazu gehört auch das in den USA traditionelle, in Deutschland noch relativ junge TV-Duell, das erstmals 2002 zwischen dem damals amtierenden Kanzler Gerhard Schröder und Herausforder Edmund Stoiber stattfand. Es war auch das einzige Jahr, in dem es zu zwei Live-Debatten im TV kam. Geht es nach RTL-Chefredakteur Michael Wulf wird es in diesem Jahr ebenfalls zwei Sendungen geben.