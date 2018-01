Vorbild Österreich? Videoplattform "herausragendes Beispiel"

In Deutschland regte der neue ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm vor einigen Tagen eine gemeinsame digitale Plattform von öffentlich-rechtlichen Sendern und privaten Verlagshäusern an.



In Österreich existiert seit Anfang 2017 die Austria Videoplattform (AVP) - aus Sicht des Österreichischen Rundfunks (ORF) ist das gemeinsame Projekt mit mehreren Verlagshäusern ein "herausragendes Beispiel", wie Generaldirektor Alexander Wrabetz jetzt sagte.