Vorerst letzte Folge von Bourdains "Parts Unknown" ausgestrahlt

Gut zwei Wochen nach dem Tod des US-Kochs und Moderators Anthony Bourdain hat der TV-Sender CNN die vorerst letzte Folge seiner Serie "Parts Unknown" ausgestrahlt.



Im Finale der elften Staffel ist Bourdain mit Regisseur Darren Aronofsky ("Black Swan") in Bhutan nahe des Himalaya-Gebirges in Südasien unterwegs. Die Folge gehe ans Herz, spiegele Bourdains Lebenssicht und wecke zugleich ein Gefühl der Abschottung vom Rest der Welt, schrieb das Online-Magazin "IndieWire".