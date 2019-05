Vorm DFB-Pokal: Finaltag der Amateure und Formel E im Ersten

Großer Sporttag im Ersten. Bereits vormittags starten die Übertragungen vom großen Finaltag der Fußball-Amateure und ihren Landespokalendspielen. Außerdem gibt es vor dem Highlight am Abend auch noch umweltfreundlichen Rennsport.



Das DFB-Pokal-Finale zwischen RB Leipzig und dem jüngst gekürten Meister und Vorjahresfinalisten Bayern München ist sicherlich der absolute Höhepunkt im Samstagsprogramm der ARD. Doch schon ab 10 Uhr vormittags geht es im Ersten mit dem großen Finaltag der Amateure los. In drei Konferenzschaltungen werden insgesamt 19 Landespokal-Endspiele über- und ausgetragen.

Meldungen zu diesem Thema

1000. Grand Prix der Formel-1-Geschichte auf Sky und RTL

ARD ergänzt Revierderby mit Livespiel aus 3. Liga

So plant RTL mit der Formel 2 und Mick Schumacher

Nach dem ersten Block mit vier Parallelspielen, folgt ab 12.50 Uhr dann erst einmal die Formel E. Die elektrischen Flitzer gastieren an diesem Wochenende in der Bundeshauptstadt Berlin. Ab 14.15 Uhr folgt die zweite Konferenzschaltung mit sieben Begegnungen. Die letzten sieben parallel ausgetragenen Landespokalfinals laufen dann ab 16.15 Uhr.



Vor allem am Nachmittag kann es aufgrund von eventuellen Verlängerungen und Elfmeterschießen auch zu Überschneidungen kommen. Durch die Konferenz ist jedoch gewährleistet, dass die Zuschauer kein Tor verpassen müssen.



Größtenteils sind die Spiele des Finaltags der Amateure auch online im Livestream jeweils den dritten Programmen der jeweiligen Region zu sehen.







Der Sendetag im Ersten im Überblick:



10.10 - 12.50 Uhr



Finaltag der Amateure



Livekonferenz der DFB-Landespokalendspiele



Moderation: Ben Wozny



12.50 - 13.55 Uhr



Formel-E-Weltmeisterschaft



10. Rennen | Berlin



Moderation: Claus Lufen



Kommentator: Philipp Sohmer



Übertragung aus Berlin



13.55 - 19 Uhr



Finaltag der Amateure



Livekonferenzen der DFB-Landespokalendspiele