Vormarsch für Ultra HD-Fernseher: Millionenfache Käufe erwartet

Die Deutschen wollen ihre Mattscheibe in hochaufgelöster Qualität. Nahezu jeder Dritte plant einer Studie zufolge die Anschaffung eines Ultra HD-Fernsehers. Noch in diesem Jahr sollen Millionen Geräte über den Verkaufstresen gehen.



Die "Deutsche TV-Plattform" gab am Montag die Ergebnisse der eigens beauftragten Studie über die Nutzung der Deutschen von Ultra HD-Fernsehern bekannt. Demnach sind die Geräte, die für einen klaren Durchblick beim Fernsehen sorgen, absolut im Trend.