Vorstandschef von RB Leipzig zu Gast bei "Sky90"

Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt heute wieder direkt im Anschluss an das Montagabendspiel der 2. Liga hochkarätige Gäste. Schwerpunkt der Gesprächsrunde wird der Start in die neue Champions-League-Saison sein.



Nachdem RB Leipzig in der Vorsaison als Aufsteiger direkt Vizemeister geworden ist, debütiert der Klub am Mittwoch zu Hause gegen den AS Monaco in der höchsten europäischen Spielklasse. Der Vorstandschef Oliver Mintzlaff wird in "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" Fragen rund um das Debüt geben.