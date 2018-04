Vorwürfe gegen Kevin Spacey: US-Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Die Staatsanwaltschaft in Kalifornien beschäftigt sich mit Vorwürfen gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey.



Die Polizei im Bezirk Los Angeles habe am 5. April einen Fall vorgelegt, teilte Greg Risling, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Angelegenheit "wird geprüft". Weitere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht.