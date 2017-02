Vox: Alles dreht sich um den Echo

Anfang April wird der Echo verliehen. Vox widmet sich nicht nur der diesjährigen Preisverleihung. In zahlreichen Sendungen dreht sich ebenfalls alles um den Echo.



Preise werden derzeit in allen Bereichen verliehen. Typisch für diese Jahreszeit. Ein Highlight, das ebenfalls fest damit verbunden ist, ist der Echo. Am Donnerstag, den 6. April, wird der Echo 2017 verliehen, um die besten Künstler des vergangenen Jahres auszuzeichnen. Der Sender Vox berichtet bereits einen Tag danach, am 7. April ab 20.15 Uhr, darüber, wer seine Trophäen für das beste Album oder als bester Künstler entgegengenommen hat.