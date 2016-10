Vox: Boss Hoss sind die neuen Gastgeber bei "Sing meinen Song"

Dieses Jahr waren sie noch Kandidaten, im kommenden Jahr sind sie die Gastgeber. "The Boss Hoss" treten die Nachfolge von Xavier Naidoo bei "Sing meinen Song" an.



Es gab schon Gerüchte um die neuen Hosts der Vox-Show "Sing meinen Song", die in diese Richtung gingen, doch jetzt ist es offiziell. "The Boss Hoss" sind die neuen Gastgeber der Musikshow im kommenden Jahr. Das Duo Alec Völkel und Sascha Vollmer tritt damit die Nachfolge von Xavier Naidoo an und moderiert die Show aus Südafrika.