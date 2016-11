Vox: "Club der roten Bänder" geht in Staffel 2

Ein Highlight kehrt zurück: Auf Vox steht ab dem kommenden Montag, den 7. November die zweite Staffel des "Club der roten Bänder" an.



Der "Club der roten Bänder" spielte sich im vergangenen Jahr mit seinen rührenden Geschichten in die Herzen der Zuschauer und Kritiker. Sehnsüchtig wartet das Publikum deshalb bereits auf die zweite Staffel, doch dieses Warten hat nun ein Ende: Am Montag geht es los, dann startet Vox 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge in die neuen Staffel.