Vox: "Die Höhle der Löwen" zeigt 90 neue Erfindungen

Die Showreihe "Die Höhle der Löwen" geht in eine neue Staffel. In alter Besetzung vergeben die Investoren bei Vox wieder Finanzspritzen an Existenzgründer.



Schon in der vergangenen vierten Staffel konnten Vox-Zuschauer beobachten, wie es sich Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl wöchentlich in ihren Sesseln bequem machten. Wie die "Welt" berichtet, werden die Unternehmer am 4. September auf die Mattscheibe zurückkehren und in "Die Höhle der Löwen" neue Erfindungen und Tüftler bewerten, die um die finanzielle Unterstützung der Geschäftsleute buhlen.