Vox: Drehbeginn für neue Staffel "Club der roten Bänder"

Die Serie um eine Gruppe Jugendlicher, die sich unter schwierigen Umständen im Krankenhaus kennenlernen, läuft bereits seit zwei Staffeln erfolgreich bei Vox. Nun hat der Sender den Drehstart für die nächste Staffel verkündet.



Die dritte Staffel "Club der roten Bänder" wird gleichzeitig auch die letzte sein. Die Ausstrahlung ist für den Herbst 2017 geplant. In der Serie geht es um Jugendliche, die eine lange Zeit im Krankenhaus verbringen müssen.