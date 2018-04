Vox: Drehstart für "Milk & Honey"

Die Dreharbeiten für die neue Eigenproduktion des Privatsenders Vox haben begonnen. Seit Dienstag stehen die Darsteller für "Milk & Honey" vor der Kamera.



Um Leidenschaft und echte Gefühle soll es in "Milk & Honey" gehen, einer neuen Serien-Eigenproduktion von Vox aus dem Genre Dramedy. Seit Dienstag laufen die Kameras im brandenburgischen Beelitz. Der gescheiterte Glücksritter Johnny kehrt aus dem Ausland zurück. Der letzte Mitarbeiter der Imkerei seines verstorbenen Vaters geht einem ungewöhnlichen Job als Escort nach.