Vox: Ein 20-Jähriger könnte in "Die Höhle der Löwen" absahnen

Die neue Staffel der Erfindershow "Die Höhle der Löwen" steht in den Startlöchern. Wer kann die Vox-Jury diesmal mit einer Erfindung begeistern?



Die Showreihe "Die Höhle der Löwen" geht in eine neue Staffel. In alter Besetzung vergeben die Investoren bei Vox wieder Finanzspritzen an Existenzgründer. Am 4. September werden sie auf die Mattscheibe zurückkehren und in zwölf Sendungen neue Erfindungen und Tüftler bewerten, die um die finanzielle Unterstützung der Geschäftsleute buhlen.