Vox: "Major Crimes" startet in die 5. Staffel

Gerade erst endete beim Sender Vox die vierte Staffel von "Major Crimes". Doch die Fans der Krimi-Serie müssen nicht lange warten. Staffel 5 steht schon vor der Tür.



Die Serie "Major Crimes" geht im neuen Jahr bei Vox in die fünfte Runde.

Wie der Sender bekannt gab, wird die fünfte Staffel der Serie schon am 4. Januar 2017 starten. Auch in der neuen Ausgabe soll es ein episodenübergreifendes Thema geben: Ausgewogenheit und Balance. Neu dabei ist unter anderem der Schauspieler Leonard Roberts.