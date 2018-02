Vox: Nächste Sendung mit Tim Mälzer

Nach "Kitchen Impossible" bekommt Tim Mälzer eine neue Sendung auf Vox. Ab dem 22. März sitzt er gemeinsam in der Jury der neuen Sendung "Knife Fight Club".



In sechs Folgen treten immer donnerstags zwei Spitzenköche gegeneinander an. Beide bekommen drei Zutaten, die sie dann in 60 Minuten zu einem Gericht verarbeiten müssen.