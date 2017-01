Vox: Neue Investorin bei "Die Höhle der Löwen"

Die Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" bekommt weibliche Verstärkung. In Zukunft wird sich auch die Juristin, Unternehmerin und Politikerin Dagmar Wöhrl auf die Jagd nach den besten Deals machen.



Die Investoren-Runde in der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" kriegt Zuwachs. Wie der Sender mitteilte, wird künftig auch Dagmar Wöhrl den jungen Gründern auf den Zahn fühlen und nach guten Deals Ausschau halten. Die 62-Jährige ist Juristin, Unternehmerin und Politikerin. Wöhrl ist Mitglied des Bundestages und war unter anderem parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.