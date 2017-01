Vox: Neue Staffel "Der V.I.P. Hundeprofi

Der Tierpsychologe Martin Rütter besucht wieder Prominente und ihre Vierbeiner. Auf Vox startet diesen Winter eine neue Staffel "Der V.I.P. Hundeprofi".



Auf Vox sind die Hunde wieder los. Vom 18. Februar an hilft der Tierpsychologe Martin Rütter erneut Prominenten, die Probleme mit ihren tierischen besten Freunden haben. Unter anderem kümmert er sich in dieser Staffel um die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Sängerin Lucy Diakovska und ihrer Hündin Melly.