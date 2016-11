Vox: Neuer Quoten-Rekord für "Club der roten Bänder"

Schon der Start der zweiten Staffel der Dramedy-Serie "Club der roten Bänder" bei Vox war sehr erfolgreich. Jetzt konnten die Quoten sogar nochmal gesteigert werden.



Fast jede zweite Frau zwischen 14 und 29 Jahren sah am Montag die Serie "Club der roten Bänder". Aber auch in den anderen Gruppen erreichte die Dramedy-Serie gute Quoten und konnte die Werte der ersten Folgen sogar noch steigern. Um 20.15 Uhr schalteten 2,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte die erste Folge am Montag damit 12,8 Prozent.