Vox: "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" am 27. November

Am nächsten Dienstag kommen die Stars der fünften Tauschkonzert-Staffel zum letzten Mal zusammen. Auf einer Alm im österreichischen Ellmau wollen die Sänger und Sängerinnen die schönsten Weihnachtshits zum Besten geben.



Als Gastgeber lädt Mark Forster bei "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes, Leslie Clio, "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate und "Alphaville"-Sänger Marian Gold zum Weihnachtsliedsingen ein.