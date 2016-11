Vox: Top-Quoten für "Club der roten Bänder"

Guter Start für den "Club der roten Bänder": Zu Beginn der zweiten Staffel der Dramedy-Serie bei Vox gab es einen neuen Quotenrekord.



Bei Vox hat die zweite Staffel der Erfolgsserie "Club der roten Bänder" begonnen. Gleich zu Beginn kann sich der Sender über hervorragende Quoten freuen. Die erste Folge am Montag um 20.15 Uhr erreichte einen Marktanteil von 13,2 Prozent der 14- bis 59-Jährigen. Fast 3 Millionen Zuschauer sahen die erste Episode von Staffel zwei der Dramedy-Serie.