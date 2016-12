Vox: Vier Investoren bleiben in der "Höhle der Löwen"

Nach dem Ausstieg des Unternehmers Jochen Schweizer aus "Die Höhle der Löwen" werden vier der bisherigen Investoren in der vierten Staffel der Existenzgründershow von Vox wieder dabei sein.



Vier der bisherigen Investoren sind in der neuen Staffel der Existenzgründershow "Die Höhle der Löwen" auf Vox wieder dabei. Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen und Judith Williams machen weiter, teilte der Sender am Donnerstag mit. Nachdem der Unternehmer Jochen Schweizer Anfang November seinen Ausstieg bekanntgegeben hatte, ist allerdings noch ein Platz im Löwenrudel frei. Wer der neue Investor in der vierten Staffel sein wird, steht Vox zufolge noch nicht fest, genauso wenig der genaue Beginn der Aufzeichnungen für die neuen Folgen. Die Ausstrahlungen sind den Angaben zufolge für den Spätsommer 2017 geplant.