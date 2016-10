Vox: Zweite Staffel von "Secrets and Lies" mit neuem Cast

Die Krimi-Serie "Secrets and Lies" geht bei Vox in die zweite Runde. In der neuen Staffel ermittelt Juliette Lewis wieder als Detective Andrea Cornell. Es gibt aber auch viele neue Gesichter.



Bei Vox startet die zweite Staffel der Crime-Serie "Secrets and Lies". Die neuen Episoden der Serie zeigt der Sender als Free-TV-Premiere. Detective Andrea Cornell nimmt dann wieder ihre Ermittlungen auf und stößt in der erste Folge auf eine spektakulären Mordfall. Es gilt den Mord an attraktiven Anwältin Kate Warner aufzuklären.