Vox baut seinen Dienstagabend um

Anfang November tut sich etwas bei Vox. Der neue Dienstagabend verfolgt die Schicksale der "6 Mütter" und fordert mit "Geschickt eingefädelt" erneut jede Menge Kreativität an der Nähmaschine.



Anfang November startet Vox seinen neuen Dienstagabend und setzt dabei auf persönliche Schicksale und den kreativen Wettbewerb. Ab 8. November zeigt der Sender zunächst eine Folge des Nähwettbewerbs "Geschickt eingefädelt". Um 20.15 Uhr treten acht Hobbyschneider im Wettkampf gegeneinander an. Wer sich an der Nähmaschine als besonders geschickt herausstellt und die Konkurrenz abhängt, dem winkt ein Gewinn von 10.000 Euro. Um die zweite Staffel von "Geschickt eingefädelt" von der ersten abzuheben, hat sich Vox außerdem ein neues Element einfallen lassen. In jeder Folge gibt Guido Maria Kretschmer künftig ein Näh-Tutorial zum besten, an dem sich die Zuschauer zuhause versuchen können.