Vox bekommt nicht genug von "Sing meinen Song"

Das Tauschkonzert geht in eine neue Staffel. Die sechste Runde "Sing meinen Song" läuft nächstes Frühjahr bei Vox. Fans bekommen aber schon vorher Neues von den Künstlern zu sehen.



Welche Künstler für "Sing meinen Song" nächstes Mal nach Südafrika reisen, um ihre Songs untereinander zu tauschen, ist noch unklar. Fest steht allerdings bereits, dass die neuen Episoden im Frühjahr 2019 bei Vox zu sehen sein werden.